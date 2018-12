A Iglesias agenti del Commissariato di P.S. della città arrestano un uomo di 41 anni per detenzione e coltivazione illecita di sostanze stupefacenti

Iglesias, 15 Dic 2018 – Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Iglesias ha arrestato Marco Cremini di 41 anni, di Carbonia ma di fatto domiciliato ad Iglesias, per il reato di detenzione illecita e coltivazione di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Sezione Anticrimine, nel corso di un’attività info-investigativa, ha riscontrato che l’uomo era dedito ad attività di spaccio di stupefacenti all’interno della propria dimora sita in località Cabitza. E, nel pomeriggio di ieri, sulla base delle informazioni acquisite, i poliziotti della Sezione Anticrimine e della Squadra Volanti, hanno eseguito la perquisizione dell’appartamento dove sono stati rinvenuti nel piano inferiore, una macchina per sottovuoto; un sacchetto sottovuoto con residui di sostanza stupefacente, ritagli di pellicola all’interno del secchio della spazzatura; la somma di 720 euro ritenuti provento di pregressa attività di spaccio, mentre all’interno del fabbricato sovrastante, in un soppalco, sono state scoperte due serre con telaio metallico e pareti di tessuto dove erano messe a dimore in diversi vasi, 53 piante di Cannabis d’altezza variabile da cm 50 a cm 130, con numerose infiorescenze.

Per il mantenimento delle piante, la stanza era dotata di apposito sistema di aereazione con sei ventole, lampade, trasformatori tutto perfettamente funzionante e l’occorrente per la fertilizzazione.

Infine, al piano terra è stato rinvenuto un pezzo di hashish del peso di gr 3,5; due portalampada con lampada alogena e tre lampade alogene adagiate sul pavimento; quattro trasformatori di corrente adagiati sul pavimento, tre sacchi di plastica contenenti marijuana essiccata del peso di un chilo.

Nella mattinata è previsto il processo con rito direttissimo.