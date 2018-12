Forte Village si riconferma “World’s Leading Resort 2018”: nuovi prestigiosi riconoscimenti per il Forte Village in occasione dei World Travel Awards

Pula (Ca), 13 Dic 2018. La straordinaria unicità del Forte Village si riconferma per la ventunesima volta consecutiva, con l’ottenimento del prestigioso riconoscimento di “World’s Leading Resort 2018”, in occasione dell’attesissima cerimonia di premiazione dei World Travel Awards, tenutasi lo scorso 1° dicembre presso la suggestiva cornice del Pátio da Galé a Lisbona. A questo premio, si aggiungono i due ambiti titoli di “World’s Leading Luxury Family Resort 2018” e “World’s Leading Sports Academy 2018.”

I prestigiosi World Travel Awards, instituiti da Graham E. Cooke nel 1993 per riconoscere, premiare e celebrare l’eccellenza in tutti i settori dell’industria turistica su scala mondiale, riportano ancora una volta il resort alla ribalta internazionale.

Un’offerta senza eguali quella del Forte Village, situato in uno straordinario angolo della Sardegna del Sud. Una “destinazione nella destinazione” dove vivere esperienze uniche e indimenticabili: percorsi culinari inimitabili con una costellazione di chef stellati che si alternano da giugno a settembre, e una selezione di Sport Academy con i grandi campioni internazionali che si arricchisce sempre più con l’introduzione della nuove Accademie di Scherma e Waterpolo. Per non parlare degli artisti di fama internazionale che ogni anno si esibiscono alla Forte Arena e dell’Acquaforte Thalasso & SPA, uno scampolo di paradiso dove rigenerarsi e curarsi grazie un percorso di talassoterapia capace di potenziare i prodigiosi effetti benefici dell’acqua marina, un team di specialisti di altissimo profilo e la nuova esclusiva “Private SPA”, una vera e propria spa nella spa.

Il Forte Village, diretto da Lorenzo Giannuzzi dal 1994, è in costante evoluzione e ha in serbo grandi novità anche per la stagione 2019. Com