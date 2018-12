Contro la discriminazione le Acli in piazza con 70 associazioni Domani il corteo organizzato dalla rete #UmaniSopraTutto

Il corteo prenderà il via da piazza Garibaldi a Cagliari alle ore 17. Iannelli “Il dialogo è la nostra migliore arma contro la discriminazione”.

Cagliari, 14 Dic 2018 – In piazza contro ogni forma di discriminazione. Le Acli di Cagliari assieme a Ipsia Sardegna e ad altre 70 associazioni sarde partecipano alla manifestazione promossa dalla rete sarda #UmaniSopraTutto per sabato 15 dicembre, partenza alle ore 17 da Piazza Garibaldi a Cagliari.

“Su questo tema è necessario metterci la faccia – spiega il presidente di Acli Cagliari Mauro Carta –, lotta alla discriminazione e difesa dei più deboli sono al centro dell’azione quotidiana delle Acli. Oggi più di ieri è fondamentale incontrarsi e confrontarsi per opporsi con forza all’imperante clima d’odio e alla de-umanizzazione del diverso”

Durante l’evento le associazioni aderenti, con il contributo di artisti e animatori locali, organizzeranno dei momenti di intrattenimento e di sensibilizzazione.

“Il 10 dicembre ricorreva il settantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – spiega la presidente di Ipsia Sardegna Benedetta Iannelli –, così come lunedì, ci ritroviamo domani in una delle più belle piazze della nostra Cagliari per manifestare tutti insieme la nostra solidarietà verso tutte le persone che ancora oggi in tante parti del mondo, ma anche nella nostra città sono vittime di atti discriminatori e di odio. La rete di cui abbiamo scelto di far parte vuole essere il luogo in cui tutti possiamo ritrovarci insieme per promuovere principi e valori umani universali. Manifesteremo con il sorriso, in maniera pacifica e con il dialogo. Il dialogo è la nostra migliore arma”.

Questo il tragitto della manifestazione: raduno ore 17 piazza Garibaldi – via Garibaldi – piazza Costituzione – via Manno – piazza Yenne – largo Carlo Felice – via Roma – via Maddalena – piazza del Carmine. Com