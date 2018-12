Polizia di Nuoro arrestato una donna per furto  

Nuoro, 13 Dic 2018 – Ieri pomeriggio nel capoluogo barbaricino, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Nuoro, hanno arrestato una donna di Galtellì, poiché colta in flagranza del reato di furto compiuto presso un noto negozio di abbigliamento di Nuoro.

I poliziotti, immediatamente intervenuti sul posto, hanno fermato la donna che occultava nella propria borsa 4 maglie non pagate, griffate. In seguito durante le indagini i poliziotti hanno stabilito che la donna, già il 3 e 7 dicembre scorso, era entrata nel medesimo negozio per sottrarre anche tre paia di scarpe.

Tutta la refurtiva, per complessivi 500,00 euro circa, è stata restituita al negoziante mentre la donna, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata accompagnata presso il domicilio di residenza dove è rimasta in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per oggi.