Giovane di 20 anni, coinvolto in un incidente stradale sotto gli effetti della droga, denunciato dai carabinieri della Stazione do Orani.

Orani (Nu), 13 Dic 2018 – I carabinieri della stazione di Orani, hanno deferito in stato di libertà un utente della strada sorpreso dai militari alla guida in evidente stato di alterazione psicofisica.

Il 20enne, alla guida del proprio veicolo, procedeva nella strada provinciale n.29 e per cause ancora in corso di accertamento, è andato contro un’altra autovettura che proveniva dal senso opposto.

Il ragazzo trasportato presso l’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti è risultato positivo agli esami tossicologici richiesti dai militari intervenuti. Per questo motivo il giovane è stato denunciato alla Procura della repubblica di Nuoro, per guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. Allo stesso, inoltre, è stata immediatamente ritirata la patente.