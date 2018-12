Finanziaria Regione Sardegna – Servizio 118: 5 milioni in più come nuovo ossigeno a Onlus e Coop grazie ad un emendamento Pd

Cagliari, 13 Dic 2018 – Nell’ambito della manovra finanziaria in corso di discussione, il Consiglio regionale ha approvato ieri sera all’unanimità l’emendamento 564 all’articolo 6, che prevede un aumento di 5 milioni di euro a favore del servizio di base del 118 sardo. Lo si legge in una nota diffusa oggi dal gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale sardo.

Un altro milione – si legge ancora- sarà poi reperito con tutta probabilità alla fine della manovra finanziaria e sarà destinato almeno in parte all’innalzamento del livello formativo dei soccorritori laici della Sardegna.

L’Aula discuterà e approverà anche un ordine del giorno sull’importanza del servizio 118 nei 377 comuni della Sardegna, anche alla luce della riforma dell’emergenza urgenza avviata un anno fa con la nascita dell’Agenzia Areus.

L’aumento dei rimborsi alle Onlus e Coop, che sarà immediatamente disponibile, era stato sollecitato al Pd dalle organizzazioni del soccorso sarde, anche in considerazione del fatto che le tariffe erano ferme al 2011 mentre l’aumento del costo del lavoro e dei costi in generale (mezzi di soccorso, carburante, materiale sanitario, assicurazioni) è stato notevole.

L'emendamento 564, conclude il comunicato del gruppo Pd, presentato da Roberto Deriu, Pietro Cocco, Valter Piscedda, Franco Sabatini e condiviso dall'intero Gruppo Pd, è stato approvato con voto unanime dell'Aula.