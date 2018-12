“Finanziaria 2019 – Comparto dell’Ippica”, dichiarazione della consigliera regionale Daniela Forma

Cagliari, 13 Dic 2018 – La consigliera regionale del Partito Democratico Daniela Forma è intervenuta sui lavori della Legge di stabilità del 2019 per sottolineare l’impegno della Regione Sardegna per il comparto dell’ippica sarda e presentare un proprio emendamento, approvato dall’Aula, che destina importanti risorse per l’organizzazione di un grande evento internazionale presso l’ippodromo di Chilivani.

“La Regione Sardegna – scrive in un comunicato Daniela Forma – riserva giustamente grande attenzione al comparto dell’ippica. Lo fa con una previsione di euro 1.300.000 in Bilancio per le annualità 2019, 2020 e 2021 per un totale di euro 3.900.000 al fine di dare copertura alle tante misure a sostegno dell’allevamento, della selezione delle produzioni, del miglioramento genetico come pure al sostegno dell’ippica e degli sport equestri.

Ma per l’annualità 2019 – aggiunge l’esponente politica sarda – ho richiesto al Consiglio Regionale un impegno extra, che mi è stato accordato, per realizzare una grande giornata di festa per l’ippica sarda, per celebrare i tanti fantini sardi che rendono onore alla nostra terra a livello nazionale e internazionale attraverso un grande evento che funga anche da richiamo e promozione turistica per il nostro territorio.

A tal fine verrà corrisposto un contributo extra di euro 250.000 all’ippodromo di Chilivani per la realizzazione di un evento ippico internazionale in occasione del quale richiamare in Sardegna i nostri migliori fantini per celebrare la tradizione dell’ippica sarda e i suoi migliori interpreti.

È importante – conclude la nota della consigliera regionale Pd, Daniela Forma – celebrare il meglio dell'ippica sarda e rendere omaggio a chi sta contribuendo a portare in alto il nome della nostra Sardegna che, a buon diritto viene celebrata come "Terra dei cavalli".