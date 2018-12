Un 59enne di Orune in auto con un fucile con matricola abrasa e munizioni: arrestato dai carabinieri della compagnia di Bitti

Bitti (Nu), 12 Dic 2018 – I Carabinieri della Compagnia di Bitti, hanno arrestato un 50enne del posto, ritenuto responsabile di porto ingiustificato in luogo pubblico di detenzione e porto illegale di arma da fuoco. E, infatti, i militari della Stazione cc di Orune, impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno notato l’uomo spostarsi con fare sospetto per le vie di Orune a bordo del suo veicolo. Il suo comportamento anomalo e poco collaborativo durante i successivi controlli ha indotto il personale dell’Arma ad estendere gli accertamenti anche alla macchina. L’attività ha consentito di rinvenire un fucile con matricola abrasa e numerose cartucce, abilmente occultate all’interno dell’abitacolo.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, inchiodato alle proprie responsabilità da tutte le evidenze raccolte, è stato dunque dichiarato in arresto e, successivamente alle formalità di rito, condotto presso la sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bitti, finalizzate a stabilire la provenienza di quell’arma da fuoco ed il possibile utilizzo fatto in azioni criminali.