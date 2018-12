Un 23enne e una 17enne arrestati dai carabinieri della compagnia di Quartu S.E. per furto aggravato in concorso.

Quartu Sant’Elena (Ca), 12 Dic 2018 – Ieri sera, presso il centro commerciale Le Vele, i Carabinieri dell’Aliquota radiomobile del Norm della compagnia di Quartu Sant’Elena hanno arrestato per furto aggravato in concorso Nazareno Mallus, di 23 anni, disoccupato, con precedenti di polizia e M.A., 17enne studentessa.

I due sono stati bloccati dal personale di vigilanza all’uscita del supermercato Carrefour dopo avere occultato una consolle PS4 del valore di 340 euro e consegnati ai militari giunto nel frattempo sul posto.

Quindi al termine delle formalità di rito, Mallus è stato accompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per oggi. Invece la minore è stata affidata al proprio genitore. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto.