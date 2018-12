Firmato nuovo protocollo d’intesa tra Comune di Cagliari e Federazione Italiana Scherma

Cagliari, 12 Dic 2018 – Quello di stamane, mercoledì 12 dicembre, è il secondo protocollo d’intesa che l’amministrazione comunale firma con la federazione nazionale della scherma, con la quale Cagliari è ora city partner.

Una collaborazione che va avanti da 2 anni e ha portato in città, per la prima volta, i campionati italiani cadette e cadetti e ora apre la strada ai campionati del mediterraneo di scherma.

Firmato dal Sindaco Massimo Zedda e dal presidente nazionale della FIS, Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso, il protocollo ha lo scopo di porre le basi per la definizione e lo sviluppo di un rapporto di collaborazione reciproca: la FIS si impegna ad organizzare a Cagliari eventi schermistici di rilievo nazionale e internazionale, mentre l’amministrazione comunale si impegna a mettere a disposizione per tali eventi gli impianti sportivi comunali ritenuti idonei, ed a partecipare alle attività di comunicazione e promozione degli eventi.

“Una manifestazione di grande importanza sportiva – ha sottolineato l’assessore alla Sport Yuri Marclias presente alla firma del protocollo – che porta un messaggio di cooperazione e dialogo tra i Paesi del mediterraneo. Mandela diceva che lo sport “è più potente dei governi nel rompere le barriere”. Da Cagliari, anche grazie allo sport, vogliamo far partire un messaggio di tolleranza, dialogo e cooperazione”. Com

