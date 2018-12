Controlli in materia di sicurezza prodotti. Sequestrati quasi 118.000 articoli.

Cagliari, 12 Dic 2019 – Nel corso di attività a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri, le i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cagliari, hanno effettuato, nell’ultimo periodo, diversi interventi in materia.

I finanzieri hanno passato al setaccio alcune attività commerciali ubicate nel capoluogo e nella provincia.

Ad Assemini, gli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari hanno eseguito un intervento presso un’attività commerciale operante nel settore del commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e di viaggio.

Nel corso del controllo i finanzieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 112.898 articoli, tra cui giocattoli, gadget ed apparecchiature elettroniche a bassa tensione, commercializzati in violazione del codice sulla sicurezza giocattoli e del codice del consumo, in quanto privi della valutazione di conformità, di qualsiasi indicazione relativa al produttore, all’ importatore ed al paese di origine.

Alla responsabile dell’esercizio commerciale è stata irrogata una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 40.471 €.

Nel capoluogo ed a Quartu Sant’Elena, a seguito di ulteriori due distinte operazioni i militari del Gruppo di Cagliari hanno sequestrato rispettivamente 4.509 e 264 prodotti venduti in difformità alle prescrizioni stabilite dal Codice del Consumo, tra giocattoli privi del marchio CE, articoli di bigiotteria e merceria, decorazioni natalizie privi di qualsiasi indicazione relativa al produttore, all’importatore ed al Paese di origine e quindi non certificati come prodotti sicuri per il consumatore.

Anche a Capoterra e Muravera, all’interno di due esercizi commerciali, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto rispettivamente 40 giocattoli privi del marchio CE e 72 prodotti elettrici c.d. a bassa tensione mancanti delle indicazioni relative a produttore e importatore.

Anche in queste ultime circostanze, il materiale è stato sequestrato ed i titolari delle attività commerciali sono stati destinatari di sanzioni amministrative fino ad un massimo di 25.823 €.

Il settore della “sicurezza prodotti” e del contrasto alle pratiche commerciali operate in violazione del “codice del consumo” è un ambito nel quale la Guardia di Finanza investe specifiche risorse al fine di garantire, da un lato, l’incolumità del consumatore finale, sottraendolo al rischio di poter entrare in contatto con articoli pericolosi e potenzialmente dannosi, e, dall’altro, il rispetto delle regole del libero mercato.

Con queste ultime attività, che si inseriscono in un più ampio quadro di contrasto alla intera filiera di commercializzazione di prodotti pericolosi – e che quindi riguarda sia depositi di stoccaggio, che esercizi commerciali e venditori ambulanti – salgono a oltre 2.880.000 i prodotti non sicuri sequestrati dalla Guardia di Finanza di Cagliari dall’inizio dell’anno, 53 i trasgressori sanzionati amministrativamente e 2 denunciati all’A.G.