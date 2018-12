Arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Cagliari pluripregiudicato per il reato di tentato furto aggravato su auto e denunciato in stato di libertà per possesso di oggetti atti allo scasso.

Cagliari, 12 Dic 2018 – Il personale della Polizia di Stato di Cagliari, nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio, ulteriormente intensificato nel periodo delle festività natalizie, ha arrestato Maurilio Ghiani, di 48 anni, cagliaritano, con numerosi precedenti penali, per il reato di tentato furto aggravato su auto e denunciato in stato di libertà per possesso di oggetti atti allo scasso.

Nel primo pomeriggio di ieri è pervenuta una telefonata al 113 che segnalava un individuo mentre forzava un’autovettura parcheggiata in Via Liguria.

Il Centro Operativo ha inviato un equipaggio della Squadra Volanti, che si trovava in servizio di perlustrazione in una via limitrofa, che ha immediatamente raggiunto la via Liguria dove poi ha notato il veicolo segnalato, un Mercedes di colore nero con a bordo, un uomo intento a rovistare all’interno.

I poliziotti lo hanno raggiunto, bloccato e da un controllo nell’abitacolo, hanno rinvenuto un cacciavite di 30 cm utilizzato per abbassare il vetro del finestrino anteriore che è stato parzialmente danneggiato, mentre dalla perquisizione personale è stato trovato in possesso di 10 euro in monete, asportate dal mezzo.