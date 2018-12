Questa mattina a Cagliari il Gen. di Corpo d’Armata Ilio Ciceri

Cagliari, 11 Dic 218 – Questa mattina, presso il Comando Legione Carabinieri Sardegna (Cagliari, Via Sonnino), il Generale di Corpo D’armata Ilio Ciceri (comandante interregionale carabinieri Podgora), in arrivo da Roma, accolto dal Gen. di Divisone Giovanni Truglio (comandante della Legione Carabinieri Sardegna), ha incontrato una nutrita rappresentanza di carabinieri in servizio, della rappresentanza militare di base (Cobar) e dell’arma in congedo.

Oltre a complimentarsi per i risultati operativi di prevenzione e di contrasto alle condotte e ai fenomeni pregiudizievoli per la pubblica sicurezza, stante l’imminenza delle festività natalizie, il Gen. Ciceri ha rivolto ai presenti i suoi migliori auguri, premurandosi di farli arrivare ai militari assenti e soprattutto a tutti i familiari dei carabinieri sardi. Com