Il Comune di Cagliari assume 164 persone tramite l’Aspal Centro per l’Impiego di Cagliari

Cagliari, 11 Dic 2018 – Da martedì 18 dicembre, nell’ambito del Programma integrato plurifondo Lavoras, saranno pubblicati presso l’Aspal, Centro per l’Impiego di Cagliari in via Borgo Sant’Elia, gli Avvisi per l’assunzione delle seguenti figure professionali:

1 Impiegato Amministrativo laureato

1 Architetto

25 Geometra

7 Ingegneri Civili

14 Archivista diplomato

3 Tecnico Laureato nelle Scienze Giuridiche

6 Tecnico Laureato nelle Scienze Ingegneristiche Civili e dell’Architettura

13 Programmatore Informatico diplomato

17 Impiegati Amministrativi diplomati

5 Programmatori Informatici laureati

1 Autolavaggista

1 Carrozziere

1 Operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia

3 Meccanici riparatori d’auto

2 Psicologi Sociali

2 Addetti inserimento dati diplomati

1 Addetto Stampa laureato

2 Assistenti Sociali

1 Traduttore di testi Italiano/Inglese laureato

2 Autore di contenuti di informazione digitale diplomato

1 Fotografo diplomato

1 Progettista siti Web diplomato

1 Storico dell’Arte laureato

12 Addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli Enti Pubblici licenza media

1 Disegnatore Tecnico diplomato

1 Archivista laureato

1 Operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia

1 Funzionario Amministrativo laureato

2 Ingegneri Edili e Ambientali

2 Periti Edili

10 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate

2 Manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche

1 Analista Programmatore laureato

5 Operatori di data entry licenza media

6 Custodi di cimitero

5 Assistenti Amministrativi (compiti esecutivi) licenza media

4 Addetti ad archivi, schedari e professioni assimilate licenza media.

per un totale di n. 164 assunzioni a tempo determinato (20 ore settimanali).

Requisito indispensabile per poter presentare la domanda per la partecipazione è l’iscrizione presso l’Aspal, Centro per l’Impiego di Cagliari, in via Borgo Sant’Elia, entro lunedì 17 dicembre 2018. Com