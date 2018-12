Dramma nel Catanese, un uomo prima uccide moglie e i due figli di 4 e 6 anni, poi si suicida

Catania, 9 Dic 20189 – Un’intera famiglia è stata trovata senza vita dai carabinieri a Paternò: sono una coppia e i loro figli di 4 e 6 anni.

Secondo una prima ipotesi, ancora da confermare ufficialmente, si tratterebbe di un omicidio-suicidio: un consulente finanziario di 32 anni avrebbe assassinato la moglie e i figli e poi si sarebbe suicidato.

L’allarme è stato dato da parenti che non avevano notizie dalla famiglia. Sul posto sono presenti militari dell’Arma del comando provinciale di Catania e della compagnia di Paternò.

Ha utilizzato una pistola calibro 22, che deteneva legalmente, Gianfranco Fallica, 32 anni. Ha ucciso la moglie Cinzia Palumbo di 25 anni e poi i suoi due figli Angelo Daniele di 6 e Francesco Gabriele di 4. Quindi si è tolto la vita. La signora Palumbo lavorava nel ristorante dei genitori, in contrada Scalilli.

La strage è avvenuta in camera da letto dove gli investigatori hanno trovato i corpi senza di vita di tutti e quattro i componenti della famiglia. Sono stati i familiari a dare l’allarme: il padre della donna che aveva le chiavi ed era preoccupato perché non aveva notizie da un giorno è entrato in casa e ha fatto la triste scoperta.