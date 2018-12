A Sestu finti poliziotti entrano in una casa di un 45enne e lo rapinano di 1000 euro e fuggono senza lasciare, per ora, traccia.

Sestu (Ca), 9 Dic 2018 – Una normale pattuglia in borghese della polizia. Almeno a prima vista. Invece no: sono due rapinatori che spacciandosi come appartenenti alle forze dell’ordine, a volto scoperto, alle ore 08.00 di questa mattina hanno inscenato una finta perquisizione domiciliare con tanto di verbale in mano.

Il fatto è stato riferito da M.S., di 45 anni, che in quel momento si trovava da solo nella sua abitazione di Sestu.

Sebbene stupito ed incredulo, probabilmente ingannato anche dalla circostanza che uno dei due uomini indossava una pettorina con la scritta Polizia, l’uomo ha messo a disposizione il proprio appartamento. Quindi sotto la minaccia di una pistola i malfattori hanno immobilizzato la vittima con delle manette e dopo aver frugato in tutte le stanze si sono appropriati di alcuni oggetti e della somma di circa mille euro. Poi, ultimata la razzia, i finti poliziotti, disturbati dall’arrivo di un parente del rapinato, hanno liberato l’uomo dalle manette e si sono allontanati definitivamente dall’abitazione rassicurando i presenti che in seguito altri colleghi sarebbero intervenuti per il rilascio del verbale.

Insospettito dal strano modus operandi dei due pseudo poliziotti si è infine reso conto di essere stato vittima di una rapina ed ha quindi lanciato l’allarme al 112.