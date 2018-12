Comune di Cagliari – Bando Reis 2018: complessivamente ammessi 2.646 nuclei familiari

Cagliari, 5 Dic 2018 – Stanno per essere pubblicate sul Portale istituzionale del Comune (www.comune.cagliari.it – area tematica “Politiche Sociali – contributi – Reddito di inclusione sociale (Reis)” (link più sotto indicato) e nelle sedi di via Nazario Sauro 19 e del Servizio Sociale Territoriale, le graduatorie definitive e l’elenco degli esclusi, relativi al Programma Regionale Reddito di Inclusione Sociale REIS “Agiudu Torrau” – Anno 2018, misura regionale di sostegno al reddito istituita dalla Legge Regionale 18/2016.

Gli elenchi, per ragioni di privacy, non riportano alcun dato personale degli utenti, i quali si possono identificare tramite il numero di protocollo della domanda presentata. Gli utenti di cui alla priorità 1), titolari di REI, non figurano in graduatoria non essendo tenuti alla presentazione della domanda, ma riceveranno l’integrativo REIS d’ufficio. Negli elenchi degli esclusi sono indicati anche i motivi di esclusione.

Il calendario dei pagamenti per contanti presso la Banca Unicredit, verrà reso disponibile tramite messaggio telefonico sms e appositi avvisi affissi nelle sedi di via Sauro e del Servizio Sociale Territoriale. Com

