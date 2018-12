Sorpreso a rubare carburante dai mezzi dell’azienda per cui lavora a Sassari: denunciato dai carabinieri  63enne sassarese.

Sassari, 3 Dic 2018 – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno denunciato in stato di libertà G.M., 63 anni del capoluogo, per appropriazione indebita.

Nei giorni scorsi, il titolare di un’azienda di stoccaggio rifiuti con sede a Sassari aveva denunciato l’inspiegabile ammanco di carburante dagli automezzi in uso presso l’impianto, constatato in svariate circostanze e che nel tempo stava causando un danno ingente alla società. I militari hanno così organizzato un mirato servizio di appostamento per cercare d’individuare l’autore degli indebiti prelievi di carburante dai serbatoi.

Dopo aver pazientemente atteso qualche movimento sospetto, il personale dell’Arma hanno notato un dipendente dell’azienda che, dopo essere giunto sul posto di lavoro a bordo della propria autovettura, ha prelevato dal bagagliaio una tanica di plastica e ha cominciato a riempirla con il gasolio di uno dei veicoli aziendali, aspirato attraverso un tubo in gomma.

Colto con le mani nel sacco, i Carabinieri hanno quindi proceduto a identificare il dipendente infedele che, proprio approfittando della disponibilità dei veicoli aziendali, aveva ritenuto di poter agire relativamente indisturbato e di rifornire la propria autovettura a costo zero.

L’interessato dovrà ora rispondere dell’accusa di appropriazione indebita.