Attività di Polizia Stradale di Oristano e misure di contrasto del fenomeno delle “Stragi del Sabato Sera”: denunciate cinque persone per guida in stato di ebbrezza e droga.

Oristano, 3 Dic 2018 – Proseguono i controlli della Polizia di Stato nella Provincia di Oristano finalizzati all’intensificazione dell’attività di prevenzione e controllo volte al contrasto del fenomeno degli incidenti stradali provocati dall’abuso di bevande alcooliche e dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel servizio è stato impiegato l’Ufficio Mobile della Polizia Stradale, le pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Oristano e di Nuoro, nonché Personale Sanitario della Questura che ha effettuato i controlli finalizzati all’accertamento delle condizioni psico-fisiche dei conducenti dei veicoli.

Tale attività di prevenzione si è protratta per tutta la notte e si è conclusa con la contestazione di diverse violazioni del Codice della Strada: in particolare sono stati controllati 39 veicoli ed identificate 62 persone, di cui 24 uomini e 15 donne; 4 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza ed una è stata trovata positiva sia all’alcool che alla droga.

Sono stati inoltre confiscati 2 veicoli.