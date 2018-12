Attività del personale della Polizia di Stato di Cagliari nella zona Marina di Cagliari.

Cagliari, 3 Dic 2018 – Nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, ulteriormente intensificato in vista delle festività natalizie con una particolare attenzione alle attività commerciali, le zone dello shopping cittadino e le piazze frequentate soprattutto dai giovani, è stato svolto un servizio di prevenzione nel quartiere storico della Marina.

Nel corso delle ultime settimane infatti sono pervenute segnalazioni che indicavano episodi di vandalismo e di degrado urbano per lo più commessi da giovani, nella suddetta zona riconducibili non solo alla criminalità diffusa ma anche all’uso smodato di bevande alcoliche nonché al consumo di sostanze stupefacenti. Pertanto nel pomeriggio di sabato sono stati predisposti mirati servizi di controllo nelle piazze Sant’Eulalia e San Sepolcro da parte del personale, della Divisione Anticrimine, Divisione Amministrativa, della Squadra Mobile, della Squadra Volante e dell’Ufficio di Gabinetto della Questura, coordinati dal Dirigente della P.A.C., nel cui ambito opera l’ufficio minori dove maggiore è la presenza di giovani, anche minorenni.

Nel contesto sono stati identificati numerosi giovani intenti a consumare alcolici, alcuni dei quali alla vista della Polizia hanno cercato di eludere i controlli allontanandosi velocemente; sono stati comunque fermati e identificati numerosi giovani, tra cui dodici minorenni che, sono stati riaffidati ai genitori. Le attività si sono protratte per alcune ore anche perché non solo si è dovuto attendere l’arrivo dei genitori, quasi tutti provenienti paesi dell’hinterland cagliaritano, ma si è dovuto anche spiegare agli stessi la natura del controllo effettuato poiché erano assolutamente ignari del comportamento dei figli ed addirittura non sapevano che si trovassero nel Capoluogo.

Nel corso dell’attività, inoltre, gli operatori della Squadra di Polizia Ammnistrativa hanno effettuato anche verifiche agli esercizi pubblici ed hanno proceduto a elevare sanzioni nei confronti del proprietario di un bar per la mancata affissione della licenza di alimenti e bevande, per la quale sono in corso ulteriori accertamenti.

Le attività, che rientrano in una più ampia pianificazione dei servizi di prevenzione, attivati anche per far fronte ai fenomeni connessi all’uso di bevande alcoliche da parte di minorenni, verrà ripetuto nelle prossime settimane.