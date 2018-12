G20 – A Buenos Aires accordo tra Usa e Cina: tregua commerciale di 90 giorni. Il presidente cinese e Trump si incontreranno ancora.

Buenos Aires, 2 Dic 2018 – I presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump hanno raggiunto “un importante consenso” nel summit che si è concluso a Buenos Aires: lo ha affermato in conferenza stampa il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, spiegando che i colloqui sono stati “amichevoli e schietti”, con la definizione di uno schema che eviti “nuove tensioni commerciali” tra i due Paesi.

Cina e Usa, ha aggiunto Wang in un briefing coi media trasmesso in streaming, “possono e devono” assicurare il successo delle loro relazioni in rapporto alle loro “crescenti responsabilità per la pace e la stabilità nel mondo”, avendo “più interessi comuni che differenze”.

Wang, a capo della diplomazia cinese prima di tutto con la carica di Consigliere di Stato, ha parlato di “apertura dei reciproci mercati” chiedendo di fatto pazienza agli Usa di fronte all’impegno cinese di un “nuovo ciclo di riforme e di aperture” in modo che “i legittimi timori degli Usa possano essere risolti”. Il ministro ha auspicato “una gestione appropriata” delle differenze insieme ad “azioni attive e sforzi coordinati” per arrivare a “solidi e stabili rapporti”.

Quanto al piano sui dazi, il viceministro del Commercio Wang Shouwen ha affermato nello stesso briefing che l’accordo poggia su tre punti: “tregua” sul rialzo Usa delle aliquote dal 10 al 25% atteso dal primo gennaio 2019 sull’import di 200 miliardi di dollari di beni “made in China”; stop a ulteriori dazi su nuovi prodotti; e, infine, team operativi al lavoro per eliminare “i restanti dazi al 25%”.

La tregua commerciale concordata a Buenos Aires tra il presidente americano Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping durerà 90 giorni, durante i quali Stati Uniti e Cina proseguiranno i negoziati.

Il presidente cinese Xi Jinping e la controparte americana Donald Trump hanno concordato di “avere ulteriori scambi di visite in un momento appropriato”. Lo ha annunciato Wang Yi, consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese, in una conferenza stampa tenuta dopo il vertice tra i due leader a Buenos Aires, annunciando l’impegno tra le parti per la ripresa degli incontri bilaterali.

Prima di questo summit a margine del G20, l’ultimo faccia a faccia risale a più di un anno fa con la visita del tycoon a Pechino.

La Cina “sostiene gli sforzi” per la definizione di un secondo summit tra Usa e Corea del Nord, dopo quello di Singapore del 12 giugno tra i rispettivi leader Donald Trump e Kim Jong-un: è la rassicurazione data dal ministro degli Esteri Wang Yi.

Il prossimo incontro tra Trump e il leader nord coreano avverrà probabilmente a gennaio o febbraio: lo ha detto lo stesso presidente americano spiegando che attualmente si stanno valutando tre possibili luoghi