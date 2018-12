Un progetto in Portogallo contro lo spopolamento in Sardegna: Carta (Acli): “Studiamo le Best Practices per applicarle sull’Isola”

Cagliari, 1 Dic 2018 – È in avvio il progetto Erasmus+ “A walk through the history of Madeira” grazie al quale due giovani trascorreranno sette mesi sull’isola portoghese. Carta: “Occasione preziosa di confronto e conoscenza”.

Entro la fine del secolo ci saranno circa 100 Comuni fantasma in Sardegna. I sardi, lo dicono gli studi, sono sempre di meno e sempre più vecchi: al 1° gennaio 2015 si contavano circa 181 anziani ogni 100 giovani con meno di 15 anni, e la situazione continua a peggiorare. Disoccupazione, mancanza di servizi e imposizione di nuovi modelli di vita urbani sono solo alcune delle cause di un processo di spopolamento che non ha soltanto gravi conseguenze economiche, ma anche culturali e sociali.

“Esistono comunità con caratteristiche molto vicine alle nostre che stanno riuscendo a invertire la tendenza – spiega il presidente delle Acli di Cagliari Mauro Carta –. Nell’isola portoghese di Madeira grazie ad un basso costo della vita, a politiche fiscali vantaggiose i residenti e per chi apre un’attività o un’impresa, sono riusciti a ridurre l’emorragia di cittadini e attirato nuovi abitanti. Abbiamo la necessità di comprendere quali buone pratiche è possibile importare nella nostra isola”.

Per questo le Acli hanno deciso presentare un progetto Erasmus+ che prevede la possibilità per due ragazzi sardi di trascorrere sette mesi a Madeira per conoscere la realtà dell’isola, migliorare le proprie competenze professionali e crescere a livello personale. “Ma non solo – conferma Carta –. Grazie all’attività di confronto e coprogettazione con partner locali, stiamo gettando le basi di una collaborazione. In questi giorni, ad esempio, stiamo visitando l’Isola portoghese e incontrando di persona le realtà associative che ci stanno accompagnando e affiancando in questo percorso: speriamo sia l’occasione per discutere di future occasioni di collaborazione che possano aiutarci a combattere lo spopolamento”.

“L’incontro a Madeira sarà l’occasione per conoscere personalmente i partner dell’Associação Académica da Universidade da Madeira con cui abbiamo iniziato un anno fa questo percorso di co-progettazione – afferma la responsabile di progetto Benedetta Iannelli – è la prima volta che lavoriamo con il Portogallo e siamo convinti che i due nostri ragazzi che vivranno a Madeira potranno fare un’esperienza importante che gli consenta di riportare indietro qualcosa. Siamo convinti che torneranno in Sardegna con idee nuove, e capaci di contribuire allo sviluppo di nuovi progetti locali in grado di arricchire il nostro tessuto sociale”. Com