Rapina in ufficio postale di Talana: indagano i carabinieri della Stazione del paese e quelli della compagnia di Lanusei

Talana (Nu), 1 Dic 2018 – Alle 13.15 circa in Talana una persona con volto travisato armato di pistola, ha costretto l’unico impiegato dell’ufficio postale del paese a consegnare la somma presente al momento nella cassaforte. Successivamente ha immobilizzato il dipendente per poi dileguarsi per le vie del paese.

Il fatto è avvenuto al momento della chiusura, senza testimoni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Talana ed i colleghi dell’Aliquota radiomobile di Lanusei che hanno avviato le indagini.