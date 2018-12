Alessandro Ballicu e le sue “idee MACHIAVELLICHE per uscire dalla crisi”: un libro politico sui principali problemi dell’Italia

Alessandro Ballicu, notissimo avvocato cagliaritano, abilitato al Patrocinio a spese dello Stato dal 01/05/2001 in materia di: Diritto Civile Ordinario; Diritto Civile Minorile; Diritto Penale Ordinario; Diritto Penale Militare e Diritto Penale Minorile, con lo studio in Via Donizetti, 66, col suo libro, di circa 70 pagine, offre le proprie soluzioni alla crisi politica del nostro Paese, affrontando diversi temi: scelte legislative a sostegno delle banche e assicurazioni e a discapito dei cittadini; le sproporzioni economiche esistenti tra i comuni cittadini e soggetti investiti di cariche pubbliche; l’adesione all’Unione europea e alla moneta unica e l’abbandono della lira; il fenomeno dell’immigrazione clandestina; la ridefinizione dei rapporti con gli Stati esteri, tra cui la Russia.

Posto che le sue idee possono anche non essere condivisibili, specie per talune proposte che appaiono radicali, è comunque possibile apprezzare nell’autore la capacità di esporre il proprio pensiero in un modo ragionato, facendo emergere il proprio punto di vista.

Non si tratta quindi di un libro scritto con la pancia (come certi discorsi politici che attualmente si sentono e paiono calamitare sempre di più il consenso elettorale), bensì usando la testa e soprattutto un linguaggio scorrevole e facilmente comprensibile, pur sempre forbito e dotato in taluni punti di citazioni interessanti.

E’ senza dubbio interessante, in tal senso, quella che attiene a “La fattoria degli animali” di Orwell: [….] dopo la rivolta degli animali fu stabilito il principio che “tutti gli animali sono uguali”, poi però i maiali fecero un golpe ed instaurarono un governo aristocratico che, modificò il principio nel seguente: “tutti gli animali sono uguali ma, alcuni animali (i maiali) sono più uguali degli altri”. Ballicu impiega l’opera di Orwell, nell’ottica di spiegare le disparità inaccettabili e i privilegi di cui oramai godono indisturbati i vari soggetti politici e individui posti a capo di enti pubblici, in palese contrasto col principio costituzionale dell’uguaglianza formale e sostanziale, espresso all’art. 3.

Risulta apprezzabile il continuo richiamo ai dettami costituzionali, sparsi nei vari capitoli e prodromici a sostenere le critiche e le proposte dell’autore rispetto ai diversi problemi. Ciò risulta utile, tanto per gli esperti del settore quanto per chi nulla sa delle leggi e della Costituzione, per conoscere e vedere applicate le norme su cui si regge il nostro sistema giuridico.

In conclusione posso comunque dire che si tratta di una lettura interessante in quanto offre, sia a chi la pensa diversamente sia a chi aderisce appieno alle sue soluzioni, degli spunti di riflessione interessanti per poi essere libero di assumere la propria posizione. G.P.S.