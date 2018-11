Gdf Cagliari – Contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti: arrestato uno spacciatore e sequestrati 125.7 grammi di hashish, 0,5 di marijuana e 4 grammi di cocaina.

Cagliari, 30 Nov 2018 – Nella giornata di ieri, la Guardia di Finanza di Cagliari, durante le quotidiane attività di controllo economico del territorio a contrasto dei traffici illeciti, con particolare intenzione alla lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un cagliaritano di 31 anni residente a Quartu S. Elena.

Le attività di servizio hanno avuto origine durante uno dei controlli su strada effettuati ogni giorno dalle pattuglie della Gdf, mirati a presidiare il territorio dell’intera provincia ed intercettare le diverse forme di illegalità economico finanziaria.

Durante un posto di controllo in Via Pindemonte a Quartu S. Elena, un’autovettura, alla vista dei militari, si fermava bruscamente ed il conducente, sceso dal veicolo, si dava alla fuga durante la quale si è disfatto di un involucro.

Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a raggiungerlo e ad immobilizzarlo; nel contempo recuperavano l’involucro precedentemente gettato dall’automobilista, risultato essere costituito da un panetto di hashish dal peso di circa 100 grammi.

Quindi i Finanzieri hanno deciso di effettuare, con l’ausilio delle unità cinofile, una perquisizione a casa del soggetto fermato hanno rinvenuto 14,6 grammi di hashish, suddivisi in tre pezzi, occultati in una sdraio presente in giardino 1,4 grammi di hashish e 0,5 grammi di marijuana posti in un recipiente in cucina, 9,7 grammi di hashish, suddivisi in due pezzi e 4 grammi cocaina occultati all’interno di un barattolo di patatine, 3 coltelli intrisi di sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione.

Le sostanze stupefacenti e gli strumenti rinvenuti, unitamente ad un telefono cellulare, sono stati sottoposti a sequestro e lo spacciatore è stato posto in arresto.

A corollario della attività a contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti, le Fiamme Gialle hanno contestato al soggetto arrestato anche la guida senza patente (in quanto mai conseguita) nonché la mancanza di copertura assicurativa, revisione e documento di circolazione dell’autovettura, la quale veniva peraltro sequestrata.