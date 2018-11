Monserratino di 49 anni disoccupato denunciato dai carabinieri della compagnia di Cagliari per minacce e molestie.

Cagliari, 29 Nov 2018 – Il 27 novembre delle ore 20:45 circa, a Cagliari, i carabinieri della Stazione Ca-Villanova, durante un servizio di controllo del territorio di competenza, su disposizione della centrale operativa del comando provinciale cc del capoluogo, sono intervenuti in Via Cettigne, presso il bar “Princess”, dove, poco prima, F.C. di 49 anni, disoccupato di Monserrato, disturbava con comportamenti molesti (non di tipo sessuale) la dipendente dell’esercizio di 46 anni, e dopo esser stato allontanato dal gestore del locale, gli ha puntato contro un’arma da fuoco, precedentemente occultata nei vestiti.

Quindi l’uomo è stato rintracciato alle successive ore 21:00, nella limitrofa Via Costantinopoli e sottoposto a controllo dai militari, unitamente a quelli del dipendente N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile, e trovato in possesso di una pistola giocattolo munita del tappo rosso. Per questo il monserratino è stato denunciato in stato di libertà per minacce e molestie.