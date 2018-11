Interrogazione del Consigliere regionale Paolo Dessì (Psd’Az) sui corsi per utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Cagliari, 29 Nov 2018 – Il consigliere regionale del Psd’Az, Paolo Dessì, ha presentato un’interrogazione, con richiesta di risposta scritta, al presidente della Regione e all’assessore dell’Agricoltura “sui ritardi nella riapertura dei corsi per ottenere l’abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari”. L’esponente della minoranza ha segnalato che “ad oggi non sono ancora state fissate le date per i nuovi corsi di formazione ma siamo fermi dal 2017, con tutti i disagi che comporta questa interruzione dei servizi” e ha richiamato nel testo i riferimenti legislativi relativi a tali abilitazioni.

Dessì ha chiesto, conclude la nota di Dessì – al presidente della Regione, Francesco Pigliaru e all'assessore dell'Agricoltura e Riforma agropastorale, Pier Luigi Caria: "se sono a conoscenza di questi ritardi nell'attivazione dei nuovi corsi per ottenere il rilascio delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e adottare urgentemente tutte le misure atte a consentire agli agricoltori di operare nel rispetto delle norme stabilite dalle nuove disposizioni di legge" e "se non ritengano paradossale chiedere all'agricoltore di essere un custode dell'ambiente, e ostacolandolo nel contempo, privandolo degli strumenti per poter svolgere, nel rispetto delle regole, il ruolo richiesto".