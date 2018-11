Comune di Cagliari – Rinnovo pass ZTL in scadenza il 31 dicembre

Cagliari, 29 Nov 2018 – Sono in corso le operazioni per il rinnovo dei permessi di circolazione per ZTL (Zone a Traffico Limitato) in scadenza il prossimo 31 dicembre, per le aree riservate ai residenti del quartiere Poetto, della zona MEM – Mediateca del Mediterraneo e, limitatamente ai pass di servizio, per i parcheggi a pagamento.

Gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio ZTL al sesto piano del Palazzo Civico nella piazza De Gasperi, nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle 11,30. L’Ufficio è aperto anche Il martedì pomeriggio dalle 16 alle 17,30.

I residenti della ZTL Poetto possono utilizzare il servizio di rinnovo pass online dall’area tematica “Servizi online” del Portale istituzionale www.comune.cagliari.it . Così anche i residenti delle ZTL Villanova, Castello, Marina, Stampace Basso e Stampace Alto, in possesso del pass con validità quinquennale: potranno richiedere il rinnovo a partire da 2 mesi prima della data della scadenza, indicata sul permesso stesso.

