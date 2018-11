Comune di Cagliari – Contributi per il diritto allo studio: domande entro il 14 gennaio

Cagliari, 29 Nov 2018 – Entro il 14 gennaio 2019, gli studenti in possesso dei requisiti previsti dalle singole agevolazioni, potranno presentare domanda per avere accesso ai contributi messi a disposizione per il diritto allo studio.

I contributi sono rivolti agli studenti il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale a € 14.650,00.

Gli interventi previsti sono tre: Borsa di studio regionale (anno scolastico 2017/2018), Buono libri (anno scolastico 2018/2019) e Borsa di studio nazionale (anno scolastico 2018/2019)

Le domande, redatte secondo il modello messo a disposizione allegato all’Avviso e complete dei documenti richiesti, andranno presentate a mano, presso il Protocollo Generale di via Crispi o presso gli Uffici di Città o inviate via PEC all’indirizzo: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.

In caso un genitore debba presentare la domanda per più figli, dovrà farlo separatamente in modo che ad ogni studente possa essere attribuito un differente numero di protocollo.

La modulistica completa e le informazioni, oltre che sul sito www.comune.cagliari.it, possono essere richieste anche presso l’Ufficio Pubblica Istruzione in viale San Vincenzo n.4 (solo al mattino dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12). Gli uffici possono essere contattati anche telefonicamente ai numeri: Telefono: 0706776435 – 0706776436. Com

Condividi su...