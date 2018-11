La Municipalità di Pirri si riunirà giovedì 29 novembre

Cagliari, 28 Nov 2018 – Il Consiglio della Municipalità di Pirri si riunirà giovedì 29 novembre alle 17 presso la Sala dell’ex Distilleria in Via Ampére 2.

All’ordine del giorno l’aggiornamento sulla situazione della mobilità e viabilità e gli intendimenti dell’Amministrazione comunale relativamente alle attività di competenza dell’Assessorato Mobilità Urbana e Viabilità, con particolare riferimento alle problematiche attinenti al rischio idrogeologico nel territorio della Municipalità.

Alla seduta, in incontro pubblico rivolto ai cittadini e ai portatori di interesse, parteciperà l’assessora alla Mobilità urbana e viabilità Luisa Anna Marras e i dirigenti Daniele Olla e Pierpaolo Piastra. Com

