Incensurato di Cagliari residente a Iglesias arrestato per detenzione ai fini di spaccio dai carabinieri della compagnia della città

Iglesias, 28 Nov 2018 – I Carabinieri della Compagnia di Iglesias, nel primo pomeriggio di oggi, hanno arrestato un 55enne cagliaritano, di fatto domiciliato ad Iglesias, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo viaggiava a bordo di una vettura quando è stato fermato per un normale controllo alla circolazione stradale da parte dei militari dell’Aliquota Radiomobile; il controllo si è prolungato per un accertamento approfondito sui documenti di viaggio del veicolo, non risultato di proprietà dell’arrestato.

In seguito, alle banali domande della pattuglia dell’Arma sul perché guidasse una macchina non sua, l’uomo, incensurato tra l’altro, ha iniziato a tradire un ingiustificato nervosismo che ha di fatto suggerito ai militari che ci fosse altro sotto. E, infatti, in uno dei calzini il cagliaritano nascondeva circa 21 grammi di cocaina, un quantitativo non giustificabile altrimenti se non con l’attività di spaccio.

Quindi il 55enne, al termine delle formalità di rito è stato dichiarato in stato di arresto e accompagnato presso la propria abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito direttissimo prevista per la mattinata di domani.