Gdf Cagliari: Scoperta evasione fiscale per oltre 319.000 euro.

Cagliari, 28 Nov 2018 – Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, i militari della Guardia di Finanza di Cagliari hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un impresario del capoluogo operante nel settore edile.

Nella circostanza, l’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’I.V.A. e delle imposte dirette.

Le attività ispettive hanno consentito di rilevare che il soggetto verificato, per il periodo d’imposta 2016, aveva omesso di presentare la dichiarazione fiscale ai fini delle imposte dirette e dell’I.V.A., occultando in tal modo ricavi per €. 319.678 con una evasione di I.V.A. per €. 4.914, configurandosi, pertanto, evasore totale.

Anche quest’ultimo intervento si inserisce nel più ampio ed articolato proscenio di attività puntualmente indirizzate al contrasto dell’evasione fiscale, fenomeno che produce effetti negativi per l’economia, ostacola la normale concorrenza tra imprese, danneggia le risorse economiche dello stato ed accresce il carico fiscale per i cittadini onesti.