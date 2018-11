Il Coro femminile del Teatro Lirico, diretto da Donato Sivo, in tournée a Cagliari, Monserrato, Sestu, Capoterra, Dolianova, San Sperate, Guasila, Iglesias, Senorbì e Pula

Cagliari, 27 Nov 2018 – Giovedì 29 novembre alle 11.30, nell’Aula Magna del Liceo Euclide di Cagliari si tiene il primo concerto della tournée del Coro femminile del Teatro Lirico, diretto da Donato Sivo, in occasione delle prossime festività natalizie. L’accompagnamento musicale è affidato a: Maria Vittoria De Camillo (arpa), Andrea Piras (contrabbasso), Andrea Mudu (pianoforte), Pierpaolo Strinna (batteria).

Il programma musicale prevede l’esecuzione di: 7 movimenti da A Ceremony of Carols per coro femminile e arpa op. 28 di Benjamin Britten; A Little Jazz Mass per coro femminile, pianoforte, contrabbasso e batteria di Bob Chilcott; brani popolari natalizi di autori vari.

Il concerto viene replicato: venerdì 30 novembre alle 11.30, nella Palestra dell’Istituto Alfieri di Cagliari; sabato 1 dicembre alle 18.30, nella Chiesa del SS. Redentore di Monserrato; lunedì 3 dicembre alle 17, nell’Aula Magna Capitini della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Cagliari (località Sa Duchessa); martedì 4 dicembre alle 18, nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Cagliari; mercoledì 5 dicembre alle 11.30, nell’Aula Magna del Liceo Euclide di Cagliari; giovedì 6 dicembre alle 19.30, nella Chiesa di Nostra Signora delle Grazie di Sestu; venerdì 7 dicembre alle 11, nella Chiesa di Nostra Signora delle Grazie di Sestu; mercoledì 12 dicembre alle 19.30, nella Chiesa della Madonna di Lourdes di Capoterra, (località Poggio dei Pini); giovedì 13 dicembre alle 19, nella Cattedrale di San Pantaleo di Dolianova; venerdì 14 dicembre alle 11, nella Cattedrale di San Pantaleo di Dolianova; sabato 15 dicembre alle 19, nella Chiesa di San Sperate a San Sperate; domenica 16 dicembre alle 17, nella Chiesa di San Paolo a Cagliari; martedì 18 dicembre alle 19, nel Santuario della Beata Vergine Assunta di Guasila; mercoledì 19 dicembre alle 20, nella Cattedrale di Santa Chiara a Iglesias; giovedì 20 dicembre alle 19, nella Chiesa di Santa Barbara a Senorbì; venerdì 21 dicembre alle 11, al Teatro Maria Carta di Pula; sabato 22 dicembre alle 20, al Teatro Maria Carta di Pula. Com