Pregiudicato di Furtei di 52 anni arrestato dai carabinieri della Stazione del paese per maltrattamenti in famiglia.

Furtei, 26 Nov 2018 – Ieri sera, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, i carabinieri della Stazione di Furtei hanno arrestato Paolo Marci, di 52 anni, pregiudicato, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo dopo l’ennesima discussione con l’anziana madre di 74 anni, è andato in escandescenza ed ha poi messo a soqquadro la casa della povera donna, inveendo contro di lei e minacciandola, tanto che la poveretta è scappata di casa trovando rifugio da una vicina.

I militari sono giunti immediatamente sul posto dove hanno trovato l’uomo ancora all’interno della casa della madre che tentava di nascondersi in una camera da letto.

Quindi Marci è stato dichiarato in arresto e in seguito trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia cc di Sanluri da dove verrà trasferito per il rito direttissimo previsto per oggi presso il Tribunale di Cagliari. L’uomo in tarda mattinata si è visto convalidare la custodi a cautelare in carcere Uta seguito gravità fatto è pericolosità del soggetto.

Termini a difesa fissato al 29 novembre anche per scelta del rito