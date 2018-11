Compartimento Polizia Ferroviaria Cagliari: 16th Rail Action Day “24BLUE”

Cagliari, 26 Nov 2018 – Il 22 novembre 2018 il Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Sardegna ha preso parte alla 16° azione comune organizzata dal network delle Polizie Ferroviarie Europee Railpol volta alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminosi in ambito ferroviario.

Gli operatori della Polfer di Cagliari, hanno identificato 179 persone presidiando 22 stazioni e 24 treni: quotidianamente impegnati nel garantire la sicurezza e gli spostamenti dei viaggiatori, l’azione comune è stata un’ulteriore occasione per intensificare la presenza delle stazioni ferroviarie e le tratte di competenza.

Non meno efficaci sono stati i servizi dedicati all’inibizione di comportamenti illeciti e all’azione repressiva di fenomeni criminosi: in questo contesto, F.C., 49 anni, è stato deferito per inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso a suo carico dal Questore di Cagliari.

L’uomo è stato individuato nel corso dell’attività di antiborseggio all’interno della stazione F.S. di Cagliari: pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, nella circostanza è anche stato denunciato perché ritenuto l’autore dello “scippo” commesso il 12 maggio scorso nelle aree della stazione.

Nel gennaio 2018 F.C. è balzato agli onori della cronaca per aver rilasciato un’intervista in cui dichiarava di vivere in un vagone abbandonato insieme al figlio di due anni e alla moglie: al suo disperato appello, risposero molti cittadini cagliaritani che, affranti dalla triste storia di emarginazione e abbandono, nulla avevano sospettato quando il ”padre disperato e disoccupato” aveva rivolto un appello per migliorare le proprie condizioni di vita e, soprattutto, quelle della sfortunata creatura.

Nulla di quanto raccontato da F.C. era vero: gli investigatori della Polfer non si sono certo fatti ingannare dal noto personaggio che alla fine ha confessato candidamente agli agenti di essersi inventato tutto per racimolare qualche spicciolo.

Gli operatori del Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Sardegna anche durante il sedicesimo Railpol action day “24 BLUE”, con impegno, entusiasmo e grande professionalità, hanno dedicato le loro energie ad assolvere i compiti istituzionali e le prerogative della Specialità.

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare il seguente link: http://www.railpol.eu