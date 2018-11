Pregiudicato trentenne di Cagliari arrestato dopo aver colpito un ragazzo si 18 anni fuori dalla discoteca: la vittima in ospedale in prognosi riservata

Cagliari, 25 Nov 2018 – Intorno alle 03:00 di stanotte i carabinieri della Stazione cc di Ca-Pirri della compagnia CC di Cagliari, sono intervenuti in via Newton nei pressi del parcheggio della discoteca Cocó dove poco prima un pregiudicato cagliaritano di 30 anni, sorvegliato speciale, senza alcun motivo apparente, ha aggredito violentemente con un pugno al volto uno studente cagliaritano di 18 anni, che si trovava lì in compagnia di alcuni amici.

A seguito del violento pugno il giovane è caduto rovinosamente al suolo battendo la nuca e perdendo i sensi. Subito dopo sono intervenuti sul posto i militari che immediatamente bloccato il pregiudicato cagliaritano che nel frattempo ha cercato di fuggire precipitosamente far perdere le proprie tracce, ma i militari lo hanno rintracciato, fermato e portato nella caserma carabinieri di Pirri.

La vittima veniva immediatamente soccorsa dagli amici e dei sanitari del 118 che nel frattempo erano intervenuti, è stato trasportato in codice Rosso presso l’ospedale civile Brotzu dove è stato immediatamente ricoverato a seguito degli accertamenti in prognosi riservata ed in pericolo di vita a seguito di un grave trauma cranico.

Anche l’aggressore in seguito è stato portato presso l’ospedale Marino poiché a seguito del pugno si era procurato delle lesioni alla mano.

Il pregiudicato si trova agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.