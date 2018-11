Brexit, Tusk: ‘Ok dei 27 all’accordo di divorzio’. May scrive alla nazione: riconciliazione

Bruxelles, 25 Nov 2018 – “I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all’Accordo di divorzio” dal Regno Unito “e alla Dichiarazione politica congiunta” sulle relazioni future, lo ha fatto sapere il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.

I 27 leader Ue hanno adottato il testo di conclusioni del vertice sulla Brexit, in cui si invitano “Commissione, Parlamento europeo e Consiglio, a fare i passi necessari per garantire che l’accordo possa entrare in vigore il 30 marzo 2019, in modo da assicurare un recesso ordinato” del Regno Unito. Si legge sull’account Twitter di Preben Aamann, portavoce del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.

“Ora è giunto il momento che ognuno si assuma le sue responsabilità”, in quanto “questo accordo” di divorzio “è il passo necessario per costruire lafiducia tra l’Ue e la Gran Bretagna per costruire i prossimi passi”. Così il capo negoziatore Ue Michel Barnier all’arrivo al vertice. “Resteremo partner, alleati e amici” con Londra, ha concluso, ricordando di aver “sempre negoziato con e non contro la Gran Bretagna”. Barnier ha quindi ringraziato i team di negoziatori, i 27 e l’Europarlamento.

“Nessuno sta vincendo, perdiamo tutti con l’uscita del Regno Unito, ma dato il contesto è un buon accordo, con nessun vincitore politico”. Così il primo ministro olandese, Mark Rutte. “È un risultato accettabile, sia per il Regno Unito che per l’Europa”, ha aggiunto.

“Se fossi un parlamentare britannico, voterei a favore dell’accordo” sulla Brexit perché “è il migliore possibile per la Gran Bretagna”, in quanto “l’Ue non cambierà le sue posizioni fondamentali”. Così il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker al suo arrivo al vertice sulla Brexit. “Oggi è un giorno triste, vedere un Paese come la Gran Bretagna abbandonare l’Ue non è un momento di giubilo ma una tragedia”, ha sottolineato Juncker.

Un appello all’unità della nazione a sostegno dell’accordo di uscita del regno Unito dall’Unione europea per inaugurare un periodo di “rinnovamento e riconciliazione nazionale”. Lo scrive il primo ministro britannico Theresa May, rivolgendosi al popolo britannico, in una lettera pubblicata dai media britannici e sul sito del governo.

Nel giorno del vertice straordinario su Brexit a Bruxelles, May si appella al popolo britannico per chiedere sostegno al suo accordo e chiede a ‘Leavers’ e ‘Remainers’ di mettere fine alle ostilità e inaugurare un periodo di “rinnovamento e riconciliazione” nazionale.

Nella lettera il primo ministro britannico chiede al paese di “andare avanti con Brexit ora” in modo che il governo possa concentrarsi su ciò che conta di più per le persone nella loro vita quotidiana, a partire dal sistema sanitario. Il 29 marzo del prossimo anno, il giorno dell’addio formale di Londra all’Unione, scrive May, “dobbiamo mettere da parte le divisioni e tornare insieme come un unico popolo”.