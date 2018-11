“Black Friday”: servizi straordinari dei carabinieri del comando provinciale di Cagliari

Cagliari, 25 Nov 2018 – In occasione dell’apertura straordinaria dei negozi ed attività commerciali sino alla mezzanotte, a seguito della ricorrenza annuale del “black friday”, I carabinieri della compagnia di Cagliari hanno eseguito un servizio coordinato al largo raggio che ha visto come principale area di interesse il centro città.

Nella circostanza, il dispositivo articolato in svariati nuclei, a piedi e a bordo di radiomobili, ha previsto l’impiego di numerosi carabinieri che hanno pattugliato tutte le vie cittadine con maggiore affluenza di cittadini intenti a fare compere, eseguendo un vero e proprio servizio di contrasto alla criminalità predatoria ed al controllo della circolazione stradale.

Circa trenta persone di interesse info-operativo controllate ed identificate, un soggetto tradotto presso gli uffici per identificazione e conseguente fotosegnalamento, una contravvenzione al codice della strada per guida in stato di ebrezza.

Numerosi i contatti con i responsabili degli esercizi commerciali al fine di favorire un maggiore flusso informativo con l’istituzione e prevenire reati contro il patrimonio o contro la persona.

Infine, questo tipo di servizio sarà intensificato nel periodo delle festività soprattutto nel corso dei fine settimana con particolare attenzione in occasione delle ricorrenze natalizie e di fine anno.