Cagliari, 24 Nov 24 Nov 2018 – Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” del 9 novembre 2018, è stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 30 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dalle ore 00:00 del 10 novembre 2018 alle ore 23:59 del 10 dicembre 2018 utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it cliccando sull’icona “Concorso pubblico”. A quest’ultima procedura informatica il candidato potrà accedere tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali ( username e password) che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it

Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata con le modalità sopra indicate da uno dei genitori, purché esercitante la patria potestà genitoriale, o in mancanza di questi ultimi, dal tutore del minore.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, i genitori del candidato minorenne dovranno sottoscrivere ed inviare all’indirizzo PEC dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it secondo le istruzioni pubblicate sul sito, in formato PDF, l’autorizzazione all’assunzione (All1), con copia fronte/retro dei loro documenti di identità.

Il candidato dovrà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posa elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestato, dove riceverà le comunicazioni relative al concorso.

Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it .

Orari di apertura Ufficio Concorsi Questura Cagliari: Lunedì – Sabato 09:00-13:00. Com