Elezioni regionali Sardegna 2019 – Massimo Zedda sindaco di Cagliari in campo alla guida di quel che resta del centrosinistra: “Metto la mia persona a disposizione della Sardegna e dei sardi”.

Milis (Or), 24 Nov 2018 – Massimo Zedda durante l’incontro a Milis con i sindaci che lo hanno invitato a candidarsi come leader di quel che resta del centro sinistra e del movimento dei sindaci creato dal sindaco di Parma, l’ex grillino Pizzarotti, ha affermato: “Metto la mia persona a disposizione della Sardegna e dei sardi”. Infatti, con queste semplici parole Massimo Zedda ha accettato l’invito da parte di sindaci e amministratori a guidare il centrosinistra per le regionali sarde di febbraio. Subito dopo la sua decisione dall’aula dell’incontro si è levato un grande applauso di ringraziamento.

Non si tratta dell’investitura ufficiale a candidato governatore, che dovrà avvenire in un tavolo con la coalizione, ma la sua “disponibilità” è un grosso passo avanti nella scelta dell’aspirante presidente.

Poi, il sindaco di Cagliari Zedda ha proseguito: “Prima di sciogliere la riserva ritenevo che fosse necessario chiedere al governatore uscente, Francesco Pigliaru, quali intenzioni avesse per il futuro. Ho ritenuto che questo fosse una questione di stile, garbo istituzionale e correttezza. Ma per l’attuale presidente della Regione mi ha autorizzato a dire che non ha intenzione di ricandidarsi”.