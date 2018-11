Porto Cervo (SS), 23 Nov 2018 – Quattro postazioni di lavoro gratuite e condivise all’interno dello spazio “Villaggio Marina Coworkingspace” a Porto Cervo Marina. L’iniziativa, promossa da Smeralda Holding con il patrocinio del Comune di Arzachena, è destinata ai giovani imprenditori, studenti, freelance e nomadi digitali che intendano usufruire, per un anno, di un ufficio completamente arredato e attrezzato con strumenti tecnologici e rete wi-fi.

Il bando per l’assegnazione dello spazio di Coworking è già disponibile online sul sito www.smeraldaholding.com, Sezione Bandi di Gara. Possono presentare domanda persone fisiche, società o gruppi – anche non ancora organizzati, ma uniti dallo stesso progetto imprenditoriale – residenti nel Comune di Arzachena e coloro la cui copia integrale dell’atto di nascita riporta come luogo di residenza al momento della nascita il Comune di Arzachena, di età compresa tra i 18 e i 35 anni che intendano sviluppare in un ambiente stimolante e collaborativo un’attività imprenditoriale in linea con la vocazione turistica del territorio. Le candidature saranno sottoposte a valutazione da parte di una commissione tecnica.

L’obiettivo è favorire la nascita e il consolidamento di giovani imprese capaci di innovare il profilo produttivo del panorama economico locale. Una nuova opportunità per i giovani di Arzachena che si inserisce nell’ambito del programma di attività “Smeralda Holding per il Territorio” con cui il Gruppo vuole dare un contributo alla promozione della cultura collaborativa tra giovani freelance e nuovi imprenditori provenienti da settori professionali differenti, attraverso la condivisione di spazi e strumenti tecnologici che potrà favorire la nascita di progetti imprenditoriali innovativi.

La modulistica con tutti i dettagli per la partecipazione al bando di concorso potrà essere reperita sul sito o negli uffici di Smeralda Holding, a Porto Cervo, Casa Il Ginepro 1/a, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00. Com