Violenza contro le donne. All’Ordine di Cagliari la testimonianza di Serafina Strano, dottoressa siciliana vittima di un paziente-mostro a Trecastagni

Cagliari, 22 Nov 218 – Venerdì 23 novembre, alla 10.30, la sala “Pippo Orrù” dell’Ordine dei medici di Cagliari – via dei Carroz, 14 – ospita la conferenza stampa con i vertici dell’Ordine e la dottoressa Serafina Strano. L’incontro con i media prevede anche la possibilità di intervistare in anteprima la specialista, vittima lo scorso dicembre di sequestro e violenza durante il turno di servizio nella guardia medica di Trecastagni (CT): l’aggressore è stato condannato di recente a otto anni di reclusione. Durante l’incontro con le testate giornalistiche il presidente e il consiglio direttivo presentano due iniziative legate sia alle problematiche della sicurezza dei medici in Sardegna, sia alla memoria, collettiva e professionale.

Serafina Strano, sposata, 52 anni, è stata aggredita e sequestrata durante il servizio di guardia medica nel dicembre del 2017. “Dal mio stupro non è cambiato niente. I tuguri della vergogna del sistema sanitario esistono ancora in tanti posti” ha detto di recente in tv la specialista. Durante l’incontro, presidente e consiglio direttivo presentano ai media due iniziative legate sia alle problematiche della sicurezza dei medici in Sardegna, sia alla memoria. Com