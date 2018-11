Da oggi il Ministro degli Interni sarà in Sardegna: prima tappa a Olbia e domani a Villasimius e Capoterra

Cagliari, 22 Nov 2018 – La prefettura di Cagliari in una nota informa che il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, oggi è giunto a Olbia.

Invece, domani, Venerdì 23 novembre, alle 9,45, il ministro si recherà a Villasimius (via delle Mimose, 1-3) per visitare un immobile confiscato ad un criminale dedito al traffico internazionale di droga, ritenuto il capo di un’organizzazione direttamente collegata ai cartelli colombiani. L’edificio è destinato a diventare alloggio di servizio del personale della Stazione dei carabinieri di Villasimius.

Alle 13,20 il titolare del Viminale sarà a Capoterra (Bar “La Terrazza” sito in località Poggio dei Pini, Strada 18 Piazza M. Carta) per un sopralluogo nelle aree colpite dal recente alluvione. Com