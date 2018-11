Anticorruzione: la Camera approva il ddl con 288 sì

Roma, 22 Nov 2018 – Sì dell’Aula della Camera al ddl Anticorruzione. Il testo, approvato a Montecitorio con 288 voti a favore e 143 contrari (12 gli astenuti)

Il disegno di legge con le misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e per la trasparenza dei partiti e movimenti politici è stato integrato, in prima lettura, con la riforma dei tempi della sospensione della prescrizione.

Il provvedimento passa ora all’esame del Senato dove, è stato preannunciato, sarà corretta la norma relativa al peculato, ripristinando così il testo licenziato dalle Commissioni (dovrebbe pertanto risultare neutralizzata la modifica apportata con un voto segreto dall’Assemblea di Montecitorio). Il via libera definitivo in terza lettura è atteso entro la fine dell’anno.