Ambiente, Assessora Spano apre a Cagliari conferenza Ninfeas: Sardegna Regione leader sulla sostenibilità ambientale.

Cagliari, 22 Nov 2018 – “La Sardegna è regione leader sulla sostenibilità ambientale e per questo come assessorato regionale all’Ambiente abbiamo voluto organizzare a Cagliari una conferenza nazionale con l’obiettivo di rilanciare l’intera rete dei Ceas, i Centri di educazione all’ambiente e alla sostenibilità. Proprio i Ceas sardi e di tutte le regioni sono protagonisti di questa due giorni finalizzata alla definizione di un nuovo Piano di azione che avrà bisogno di risorse. La nostra Regione, insieme alle altre, chiede allo Stato che la rete venga finanziata”.

Lo afferma in una nota l’assessora della Difesa dell’ambiente Donatella Spano che, oggi a Cagliari, ha aperto i lavori dell’iniziativa Ninfeas alla presenza di Antonella Rizzo, assessora della Regione Calabria, e di Francesca Ghirra, assessora alla Pianificazione Strategica e Urbanistica del Comune di Cagliari. Alla giornata, con 300 partecipanti, tra cui soprattutto educatori ambientali provenienti da tutte le regioni italiane, Donatella Spano ha sottolineato l’importanza dello scambio di esperienze: “Confronti di questa portata ci permettono di valorizzare tutti gli investimenti che la Sardegna ha fatto in questi anni in cui abbiamo certificato e accreditato la maggior parte dei nostri Ceas mentre gli altri, già tutti con i requisiti, lavorano in quella direzione. La Regione sta continuando a finanziare i progetti di sostenibilità, lavorando in stretta sinergia con i territori”. Infine è stata notata l’assenza dei delegati del ministero dell’Ambiente. “C’è necessità nello scambio di buone pratiche anche di una progettazione comune e coordinata a livello complessivo, con la partecipazione delle Amministrazioni nazionali. Vogliamo che la manifestazione diventi la prima edizione di un appuntamento annuale e chiediamo la presenza anche del ministero dell’Ambiente”.

I lavori odierni, con i vari interventi e l’apertura dei tavoli tematici, partono dallo stato attuale dei sistemi IN.F.E.A (INFormazione Educazione Ambientale) per delinearne i futuri scenari. E continuano nella giornata di domani, venerdì 23 novembre, al Convento di San Giuseppe (via Paracelso). La mattina è dedicata ai gruppi di lavoro mentre nel pomeriggio,a partire dalle 15, si apre la tavola rotonda di condivisione del programma di azione per il rilancio dei sistemi Infeas nazionale e regionali. Sarà presente l’assessora Spano alla quale, dopo il dibattito delle 17,30, sono affidate le conclusioni della manifestazione. Nella due giorni è possibile visitare l’area espositiva e di scambio di buon pratiche.

L’iniziativa, che viene realizzata a basso impatto ambientale, con l’utilizzo di materiali compostabili, riciclabili e riutilizzabili e la somministrazione di alimenti locali a chilometro zero e biologici, promuove la costruzione di connessioni e reti tra soggetti, esperienze e approcci diversi per valorizzare la diversità creativa, facilitare gli scambi, la diffusione di buone pratiche e la progettazione comune. La conferenza lavorerà infatti su cinque tavoli per affrontare il rapporto Stato-Regioni per il modello del sistema Infea nazionale, il modello funzionale e organizzativo dei Sistemi Infea regionali, la sostenibilità economica dei Sistemi Infea regionali, le figure degli educatori ambientali alla sostenibilità e altre figure professionali e, infine, il ruolo dei sistemi Infea regionali nei processi partecipativi per l’educazione, la cultura e l’economia della sostenibilità. All’evento parteciperanno le diverse reti coinvolte sia a livello internazionale che nazionale e regionale come la rete Weec (World Environmental Education Congress), le Arpas, gli Enti locali, Enti e gli organismi intermedi, gli Enti di gestione delle Aree naturali protette, i Ceas, le Università, l’Ufficio scolastico regionale e associazioni ambientali e culturali. Durante tutta la manifestazione sarà visitabile un’area espositiva e scambio di buone pratiche dei sistemi Infeas nazionale e regionali. Com