Volontaria italiana di 23 anni rapita in Kenya. Indagini in corso

Kenya, 21 Nov 2018 – Una 23enne milanese volontaria per una Onlus marchigiana, Silvia Romano, è stata rapita da uomini armati in Kenya, durante un attacco nel quale sono rimaste anche ferite cinque persone. Ancora da chiarire l’identità degli assalitori e le motivazioni alla base del rapimento. Nella zona ci sono stati rapimenti di stranieri da parte di fondamentalisti islamici con base in Somalia.

L’assalto è avvenuto intorno alle 20 di ieri nella località di Chakama, nel sud-est del Paese, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi. Silvia Romano era nell’area con la Onlus Africa Milele, con sede a Fano.

“A quanto ci hanno raccontato le persone che abitano nel villaggio – ha dichiarato la Presidente della Onlus Lilian Sora – sono arrivati quattro-cinque individui armati che hanno lanciato un petardo, facendo sollevare la sabbia e hanno sparato più volte. Poi sono andati, a colpo sicuro, nella casa dove era la nostra volontaria, probabilmente perché lì sapevano che c’era una italiana, anche se non so spiegarmi il motivo di quello che è successo. In quel momento era da sola, perché altri erano partiti e altri ancora arriveranno nei prossimi giorni”.