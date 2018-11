Un 40enne di Cosenza cerca di vendere on line dei bancali di pellet inesistenti, individuato denunciato dai carabinieri della compagnia di Siniscola per truffa.

Siniscola (Nuoro), 21 Nov 2018 – Su un sito on-line di annunci un 40 enne di Cosenza aveva inserito un’inserzione con la quale metteva in vendita cinque bancali di pellet. A questo annuncio aveva risposto un 40enne di Siniscola che, attirato dal prezzo conveniente ed ha poi versato un acconto pari a 300 euro. Ma dopo aver versato la somma su una carta prepagata, la merce non venne mai spedita e il denaro mai restituito costringendo così la vittima del raggiro a presentarsi presso la Stazione Carabinieri di Siniscola per formalizzare la denuncia per truffa.

Quindi gli investigatori dell’Arma, dopo una serie di riscontri, sono riusciti ad accertare che la carta ricaricabile sul quale è stato effettuato l’accredito, è riconducibile ad un 40enne della provincia di Cosenza, già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati e, perciò, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli già divulgati in merito dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti in particolare modo se riferiti a prodotti di note marche che, difficilmente, potranno essere “svenduti” a causa del loro elevato prezzo di mercato.