Caritas diocesana Cagliari – Il 22 Novembre prossimo alle ore 10 presentazione di Lavoro Insieme s.r.l. Impresa sociale.

Cagliari, 20 Nov 2018 – Giovedì 22 novembre 2018 a partire dalle ore 10 nella sala Benedetto XVI del Seminario arcivescovile di Cagliari (via mons. Cogoni 9) si svolgerà l’incontro Ripensare il lavoro. Per un nuovo approccio sociale: presentazione di Lavoro Insieme s.r.l. Impresa sociale.

Il seminario costituisce un momento di riflessione sullo scenario lavorativo in Sardegna e sull’attivazione di nuovi percorsi lavorativi per contrastare il fenomeno della povertà. Nell’ambito dell’incontro, sarà presentata l’Impresa sociale Lavoro Insieme s.r.l., realizzata dalla Diocesi di Cagliari attraverso la Fondazione Caritas San Saturnino, braccio operativo della Caritas diocesana, la Fondazione Sant’Ignazio da Laconi e l’associazione di volontariato della Caritas Beata Suor Giuseppina Nicoli, per supportare i giovani, promuovere nuove opportunità lavorative, creando e rafforzando la rete sul territorio.

L’iniziativa è stata realizzata a un anno dalla Settimana Sociale dei cattolici italiani, svoltasi a Cagliari nell’ottobre 2017 e incentrata sul lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale. Il progetto si fonda su due pilastri: l’impresa sociale, le cui competenze saranno messe a disposizione per accompagnare le idee lavorative, e un centro d’ascolto giovani e lavoro.

Dopo la prolusione dell’arcivescovo di Cagliari Mons. Arrigo Miglio, ci saranno le relazioni di Vittorio Pelligra (Università di Cagliari) su Quadro macroeconomico: lo scenario del lavoro in Sardegna; di don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana su Vecchi e nuovi percorsi per il contrasto alla povertà; e di Franco Manca, presidente di Lavoro Insieme s.r.l. su L’impresa sociale come nuovo strumento operativo. Com