Assessore Dessena: per manifestazioni sportive, contributi per un milione 350mila euro. Raddoppiate le risorse in un biennio e attenzione a piccole società e paralimpici.

Cagliari, 20 Nov 2018 – Un milione 350mila euro per manifestazioni sportive ed eventi ordinari e straordinari organizzati dalle società nel 2018. L’assessore dello Sport Giuseppe Dessena ha firmato il decreto – legge 17 Sport regionale art.26/comma 4 – per la pubblicazione delle graduatorie dei contributi assegnati alle società organizzatrici.

“L’articolo 26 ha avuto negli anni un aumento costante e complessivo delle risorse – ha detto il titolare dello Sport – a sostegno degli eventi sportivi sia ordinari che straordinari. Siamo passati dai 600mila euro del 2016 ai 900mila dello scorso anno, fino a questo straordinario risultato di oggi (un milione 350mila euro), che vede così più che raddoppiarsi il finanziamento nello spazio di un biennio. Vorrei sottolineare che è stata riservata grande attenzione per esempio alle piccole società che hanno proposto eventi e manifestazioni sportive con ricadute assolutamente benefiche sul territorio, in termini economici e turistici. Non solo grandi città, dunque. Ricordiamo che questi eventi portano per diversi giorni atleti e staff, famiglie, tifosi e curiosi nei paesi e nel territorio limitrofo: questo significa visibilità per la nostra Isola, albergatori e ristoratori che lavorano e a tutte le imprese correlate. C’è stato un aumento dei fondi anche per ciò che riguarda gli eventi sportivi paralimpici: bocce, tennis, basket e nuoto”.

Le graduatorie sono pubblicate al seguente link: https://www.regione.sardegna.it/regione/giunta/decreti.html