Accantonamenti, Pigliaru e Paci al ministero: il governo si è impegnato per una nuova intesa.

Roma, 20 Nov 2018 – Il Governo si impegna a trattare con la Regione per raggiungere una nuova intesa sugli accantonamenti entro pochi giorni, comunque prima dell’approvazione di entrambe le Finanziarie, quella nazionale e quella regionale. La prossima settimana sarà convocato un nuovo incontro, per discutere già di cifre, al quale parteciperanno la ministra per gli Affari Regionali Erika Stefani e il sottosegretario all’Economia Massimo Garavaglia.

Si è concluso così l’incontro di oggi nella sede del Ministero degli Affari Regionali a Roma, al quale hanno partecipato il presidente della Regione Francesco Pigliaru e l’assessore del Bilancio Raffaele Paci, con il capo di Gabinetto del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie Antonio Naddeo, il dirigente responsabile della finanza delle pubbliche amministrazioni nella Ragioneria dello Stato Salvatore Bilardo e dirigenti del Ministero di via della Stamperia. Com